Црвениот крст на Република Македонија одвои 10.000 евра како солидарна помош за населението во Украина. Парите ќе бидат префрлени на украинскиот Црвен крст.

Од Црвениот крст информираат дека до 15 март може да се донираат средства за настрадалното население во Украина. Сите заинтересираните правни субјекти и граѓани можат да донираат парична помош и се вклучат во апелот што го упати украинскиот Црвен крст на следните начини:

– на сметката на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на РСМ: 300000001327966, даночен број: 4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака: помош за население во Украина.

– со донирање на 100 денари со повик на телефонските броеви 143 400.

Донациите на средства во странска валута може да се уплатат на следниот начин:

NAME OF THE ORGANIZATION: RED CROSS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAN

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228.

