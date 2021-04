Оние економски оператори кои овие две недели ќе бидат затворени ќе бидат опфатени со нови мерки, најави вицепремиерот задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи во објава на Фејсбук.

Тој посочува дека како и во вонредната состојба оние угостителски објекти кои вршат достава можат да продолжат истото да го прават и по полицискиот час, со соодветни дозволи за движење.

„Дополнително, во текот на денот можат да продаваат храна и пијалоци од шалтер (take away или to go) без послужување во самите локали. Ова секако ќе овозможи за поголемиот дел од нив да продолжат делумно да работат“, додава вицепремиерот Битиќи.