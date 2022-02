Земјотрес со јачина од 3,2 степени по Рихтерова скала е регистриран денеска во 14.33 часот во Албанија близу границата со Црна Гора, објави Европскомедитеранскиот сеизмолошки центар.

Епицентарот бил на длабочина од 10 километри.

Потресот е регистриран на 11 километри јужно од Плав.

Од Секторот за сеизмологијата при Институтот за хидрометеорологија и сеизмологија информираат дека јачината на земјотресот во епицентарот бил 3 степени спроед Рихтеровата скала, што одговара на интензитетот на епицентарот на IV-V степен од Меркалиевата скала (MCS).

-Според првичните податоци, епицентарот на овој земјотрес бил лоциран на длабочина од 11 километри. Врз основа на теоретскиот модел на макросеизмичкото поле на овој регион, јачината на земјотресот и длабочината на хипоцентарот, овој земјотрес не може да предизвика материјална штета во епицентралното подрачје, нагласуваат од Заводот.

🔔#Earthquake (#tërmet, #земљотрес) M3.2 occurred 30 km W of #Lloqan (#Kosovo) 6 min ago (local time 15:13:55). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/HZZZgvYZ28

🖥https://t.co/nX2cevWsXC pic.twitter.com/XMGNMrzpap

— EMSC (@LastQuake) February 17, 2022