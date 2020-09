Во западна Грција е прогласена вонредна состојба поради приближувањето на моќниот медитерански циклон Јанос.

Црвен код е прогласен поради налети на силен ветер, грмотевици и поројни врнежи од дожд.

Циклонот се приближува кон јужниот дел на Грција.

Според грчки медиуми, се формирало дури и „око“, што е повеќе типично за тропските циклони.

Најпогодени ќе бидат западните делови на јужна Грција до Патра, и до Пелопонез. Количината на дожд таму се очекува да биде над 200 литри на метар квадратен, а ветровите – до околу 150 км на час.

Look familiar? 🌀

This is a Medicane.

Named Ianos, it’s going to bring very stormy conditions in Greece 🇬🇷

🚨 Red warnings in force for rain, thunderstorms and wind.

Simon pic.twitter.com/Q0cFjfTMPY

— BBC Weather (@bbcweather) September 17, 2020