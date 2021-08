Четири лица загинаа во поплавите што го погодија Кастомон во турскиот регион на Црното Море, а едно лице се смета за исчезнато, објави во четвртокот Агенцијата за справување со катастрофи и вонредни состојби.

Во земјата која со денови се бори со катастрофални пожари на нејзиниот југ, поплави ги погодија црноморските провинции Бартин и Синоп.

Северот на Турција е подложен на поплави во лето поради екстремно обилните дождови што паѓаа во тоа време. Најмалку пет лица загинаа во поплавите во регионот минатата година.

Турција се бори со катастрофални пожари во изминатите две недели кои изгореа десетици илјади хектари шума долж нејзиниот јужен брег.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.

Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA

— ABC News (@ABC) August 12, 2021