Хаос во сообраќајот и оштетени возила предизвика снегот во Анкара, кој паѓа речиси цела недела, но последните три дена улиците се замрзнати.

Градските власти не успеаа да ги одмрзнат споредните улици во градот, каде возачите беа немоќни да ги контролираат своите возила, и се судираа едни во други.

Комбинацијата од снег, заледен дожд и температура под нулата степени предизвика многу сообраќајни несреќи во главниот град на Турција.

Watch: Icy road conditions cause havoc in #Turkey‘s capital of #Ankara with many drivers losing control of their vehicles and skidding down the roads.https://t.co/MkX9NdxvhN pic.twitter.com/3ooQ7xY46d

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 26, 2020