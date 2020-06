Турско-италијанските морнарици спроведуваат заеднички мисии за обука во Источниот Медитеран, соопшти турското Министерство за одбрана во понеделникот.

Поморските обуки беа спроведени помеѓу 17-18 јуни 2020 година помеѓу фрегатата на турската морнарица „ТЦГ Барбарос“ и италијанската фрегата „ИТС Алпино“.

Во твит, турското Министерството соопшти дека двете морнарици имаат најефикасна морнаричка сила во Средоземното море и ќе продолжат да ја подобруваат нивната интероперабилност со поморскиот тренинг.

Turkish Navy Frigate TCG BARBAROS, participating in operation mediterrenaen shield, has conducted maritime exercises in east mediterrenean with Italian Navy Frigate ITS ALPINO on 17-18 June 2020. https://t.co/OjvVnNx6EW

