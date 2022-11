Земјотрес со јачина од 4,7 степени според Рихтеровата скала утринава нешто по 6:30 часот по локално време го погоди грчкиот остров Евија, а беше почувствуван и во Атика, пренесува Катимерини.

После тоа, речиси еден час подоцна, следеа два нови земјотреси, во истото подрачје, со јачина од 4,1 и 4,2 степени според Рихтеровата скала, пишува грчкиот весник.

Епицентарот на првиот земјотрес бил лоциран во морското подрачје, на пет километри од брегот на Заракес на Евија, на југоисточната страна на островот и бил на длабочина од 13,3 километри.

#Earthquake 18 km NE of Néa Stíra (#Greece) 18 min ago (local time 07:23:36). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

