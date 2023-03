Американскиот амбасадор во Србија, Кристофер Хил, по повод годишнината од бомбардирањето на НАТО, рече дека знае оти српскиот народ никогаш нема да ја стави настрана својата тага, но верува дека има доволно сила да ја потисне горчината.

Тој посочи дека е непоколеблива посветеноста на Соединетите Американски Држави за партнерството со Србија, како и посветеноста на дипломатијата.

I’ve dedicated my life to diplomacy – to finding diplomatic solutions to seemingly intractable problems. In the course of my career, I’ve learned that sometimes diplomacy fails. When it does, the results can be tragic. (1/4)

