Словенија ја зафати снежно невреме, а студтениот бран доаѓа и кон Македонија.

Меќавата создаде долги колони на автопатиштата околу Љубљана, пренесува СТА.

Силното невреме го попречува сообраќајот во долината на Випава, каде што ветерот дува и до 90 километри на час.

Според прогнозите, студениот бран во Словенија ќе трае три дена, а температурите ќе се спуштат и до минус 10 степени.

👇Here's snowy #Slovenia today.🌨️❄️

The #snowfall comes after a week of warm & dry weather.

It's expected to ease later this week as high pressure builds. #Europe pic.twitter.com/LzSJDuOBPb

— BBC Weather (@bbcweather) April 6, 2021