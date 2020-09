Силна бура проследена со грмежи околу пладне го погоди Белград. Силното невреме, јавуваат српските медиуми, траело околу половина час.

Дождот кој врнел врз српската престолнина бил толку силен што била намалена видливоста, а ветерот и дождот создавале ужасни звуци надополвајќи ја ужасната слика и со ударите на громови.

Currently in #NoviBeograd #Serbia; thunderstorm with rain and hailstones…. #Nevreme pic.twitter.com/RdQINpYNxR

— Fabian Vendrig (@fabianvendrig) September 26, 2020