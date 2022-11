Земјотрес со јачина од шест степени според Рихтеровата скала ја погоди во средата западна Турција, објави во средата Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (EMSC).

Министерството за внатрешни работи соопшти дека засега нема извештаи за жртви или значителна штета, иако снимките кои кружат на социјалните мрежи покажуваат значително тресење и неколку уништени автомобили на автопатот.

Земјотресот е регистриран на длабочина од два километри, додава EMSC.

A magnitude 6.0 Earthquake has struck an area of western Turkey near the town of #Duzce, about 210km (130 miles) east of #Turkey largest city #Istanbul.#istanbuldeprem #kayseri #deprem #düzce #Earthquake pic.twitter.com/LrfDOCEgZG

— Himanshu dixit 💙 (@HimanshuDixitt) November 23, 2022