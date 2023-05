Според првите информации од веб-страницата на ЕМСЦ, епицентарот бил на 17 километри од Тузла, односно 13 километри од Лукавац.

– На четврти кат сме во центарот на Тузла! Многу се тресеше – вели еден корисник во коментар на веб-страницата на EMSC.

Help us keep doing what we’ve always done: inform and reassure citizens living in #earthquake-prone regions and and stand side-by-side with affected population in case of an #earthquake🙏 If you can, consider a donation to https://t.co/6Cc7sj0zpP Thank you💟 pic.twitter.com/yf1tyvUtJs

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2023