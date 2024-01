Земјотрес со јачина од 4,8 степени според Рихтеровата скала попладне го погоди регионот Атика во Грција.

Според грчките медиуми, тоа се случило околу 4 часот и 15 минути попладне со епицентар на 24 километри источно-југоисточно од Кими на Евија и фокусна длабочина од 14,6 километри, според автоматското решение на Геодинамичкиот институт.

Земјотресот во Грција беше особено почувствуван во различни делови на Атика, додека околу 10 минути подоцна следеше нов, послаб земјотрес со јачина од 2,4 степени, 17 километри југо-југоисточно од Кими, мало гратче на Евија.

Фокусна точка на длабочина од 14 километри.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/LYUqV6BBTv

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2024