Романскиот министер за спорт Јонут-Маријан Стро се најде на потсмев во јавноста откако при едно јавување на Скајп каде даваше изјава се виде дека не е соодветно облечен.

Тој наместо тренерки или панталони беше само по црни боксерки кои убаво се видоа кога камерата за нереќа се лизна надолу.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host’s reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020