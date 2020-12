Во време кога силниот земјотрес го стресе тлото во хрватскиот град Петриња, потресот се почуствува во сите соседни земји, а најмногу во Србија И Словенија, јавија регионалните медиуми.

Имено, во Словенија во време на земјотресот заседаваше Собранието на Словенија, а на снимката што се појави на социјалните медиуми се гледа како пратениците бегаат од пленарната сала во време на силниот потрес.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO

— Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020