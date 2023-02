Земјотрес со интензитет од 6,3 степени според Рихтеровата скала вечерва е регистриран на границата меѓу Турција и Сирија, соопшти Европскиот медитерански сеизмолошки центар.

Епицентарот на земјотресот бил на 60 километри северно од сирискиот град Латакија и 30 километри јужно од турскиот град Белен.

Според очевидци, имало силно тресење и причинета е материјална штета.

Two earthquakes jolt Türkiye's southernmost Hatay province, just two weeks after major quakes hit the region, the country’s disaster management agency says https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/IAXEzU9G2u



Турската агенција Анадолија објави нови видеоснимки од земјотресот, кој го погоди турскиот регион Хатај.

Според Агенцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), еден од земјотресите се случил околу 20.04 часот. по локално време (1704 GMT) во областа Дефне во Хатај, со јачина од 6,4 степени, додека другиот се случи три минути подоцна, со епицентар во провинцијата Самандаг во Хатај, со јачина од 5,8 степени.

Magnitude 6.4 quake occurred at around 8.04 p.m. local time (1704GMT) in Defne district of Hatay, while another magnitude 5.8 tremor struck three minutes later in Hatay’s Samandag area https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/ypKiZ2RNE7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023