V središču Ljubljane se je po podatkih policije zbralo nekaj 100 ljudi. Posamezne skupine so se spopadle s policisti, posamezniki so metali granitne kocke in druge predmete ter uporabljali pirotehniko. Video: Voranc Vogel pic.twitter.com/SduZYlAkIO

