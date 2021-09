Словенечкиот премиер Јанез Јанша се изјасни против протестите против мерките за коронавирусот во земјата, кои прераснаа во судири со полицијата.

Демонстрациите против мерките за сузбивање на ширењето на коронавирусот се одржаа вчера на плоштадот Република во Љубљана, а словенечкиот премиер реагираше на големите нереди во кои беа повредени неколку полицајци.

Јанша се обрати до јавноста преку својот профил на Твитер, велејќи дека уличното насилство никогаш не доведе до ништо добро.

Синоќа демонстрантите, меѓу другото, побараа оставка од Владата, а словенечкиот премиер изјави дека Владата на Република Словенија нема да попушти пред притисоците и дека ќе инсистира на мерки за заштита на здравјето на граѓаните.

Според извештаите на медиумите од оваа земја, за време на протестот биле повредени неколку полицајци, а демонстрантите биле растерани со солзавец и водени топови.

Ulično nasilje še nikoli ni pripeljalo do česa dobrega. @policija_si je dolžna ukrepati po zakonu. @vladaRS ne bo popuščala nobenim pritiskom. Vztrajala bo na ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi. Čas je, da tudi tožilstvo/sodstvo ne tolerira več groženj in nasilja. https://t.co/kP02XsMVNi

— Janez Janša (@JJansaSDS) September 15, 2021