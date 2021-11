Неколку месеци откако Мохадезе Мирзае стана првиот авганистански комерцијален пилот, талибанците го зазедоа Кабул. Сега е бегалец во Бугарија, решена е повторно да лета.

Додека седи сам во мал стан во Бугарија, Мохадезе Мирзае размислува за иднината. Пред три месеци таа го напушти семејството и работата од соништата во Авганистан. На 23 години, Мирзае беше првата жена пилот на комерцијални авиони.

Кога талибанците го зазедоа Кабул, Мирзае веќе беше на аеродромот во униформа и се подготвуваше за вечерен лет за Истанбул. Таа излегла од куќата рано наутро, мавтајќи им на мајка си и на сестрите.

Авионот никогаш не полетал за Истанбул. Додека стотици Авганистанци се упатија кон аеродромот во очајнички обид да ја напуштат земјата, Мирзае беше префрлен со лет до украинскиот главен град Киев – овој пат како патник.

Во септември минатата година, таа стана првата жена пилот на комерцијален авион во Авганистан и полета за Турција, Саудиска Арабија и Индија. Таа успеала да стигне во Бугарија бидејќи веќе имала виза. Сега ѝ истече визата и ѝ беше препорачано да побара азил, додека нејзината мајка и сестрите исто така биле евакуирани од Авганистан во Албанија.

Noteworthy:

Last February, Afghanistan’s first all female crew flew under the Afghan flag.

Mohadese Mirzaee became Afghanistan’s youngest airline pilot at 22 flying a 737. Her mom told her “There is nothing impossible, everything is possible. You just have to work for it.”✈️💜 pic.twitter.com/dU5XqpPF2k

