Премиерот на Грција, Кирјакос Мицотакис, на Твитер објави дека десет цивили со грчко потекло денеска се убиени во руските бомбардирања во Украина.

Официјална Атина упати и протестна нота до руската амбасада до Грција, а за утре го повика и рускиот амбасадор во Министерството за надворешни работи.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022