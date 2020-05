Пријателката на Македонија од Хрватска, Маријана Петир, го честита на Твитер празникот Свети Кирил и Методиј со фотографија од нивниот споменик во Скопје.

Today is the day of Slavic educators & teachers, missionaries of #Christianity & the day of the holy brothers from Solun St.Cyril & Methodius. The two brothers are respected in the Eastern Orthodox Church as saints. In 1980, John Paul II declared them co-patrons of #Europe. 🙏 pic.twitter.com/M4kGnSzdbV

