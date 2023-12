Американскиот амбасадор во Србија Кристофер Хил денеска изјави дека за насилството и вандализмот врз државните институции нема место во едно демократско општество.

Тој додаде дека легитимноста на демократските процеси зависи од транспарентноста и од волјата на сите да ја почитуваат волјата на народот.

„Во часовите и деновите што следат, лидерите на Србија и нејзините граѓани треба да запомнат: Легитимноста на демократските процеси зависи од транспарентноста и подготвеноста на сите страни, без разлика дали се победници или губитници, да ја почитуваат волјата на народот изразена на изборите. “ напиша Хил на социјалната мрежа X.

Тој додаде дека работата на српските изборни институции останува од клучна важност, „дури и кога Србија работи со ОБСЕ и другите за да ги реши недостатоците во нејзините демократски процеси“.

„Претставките треба да се поднесуваат преку легални, мирни и ненасилни средства. Насилството и вандализмот на државните институции немаат место во едно демократско општество“, рече американскиот дипломат.

Хил нагласи дека полицијата го одржува јавниот ред и мир и мора да направи се за да ги заштити достоинството и граѓанските права на граѓаните.

„Убеден сум дека Србија ќе помине низ овие предизвици со зајакната демократија. Сите граѓани на Србија имаат право да бидат слушнати и одговорност да ги изразат своите политички ставови на мирен начин и без прибегнување кон насилство“, заклучи американскиот амбасадор во Белград.

In the hours and days ahead, Serbia’s leaders and its citizens should remember: The legitimacy of democratic processes depends upon transparency and on the readiness of all parties, winning or losing, to respect the will of the people as expressed at the ballot box.

— Ambassador Christopher R. Hill (@usambserbia) December 25, 2023