Две лица загинаа, а едно е исчезнато во невремето што предизвика поплави во централна Грција. Ураганот ги опустоши островите во Јонското Море, како и регионот Кефалонија.

Утрово споделено е видео на кое може да се види поплавениот регион и фармери кои ги спасуваат своите домашни животни.

The Greek city of Karditsa was hit by flooding caused by a rare cyclone, which swept across islands before moving in on the mainland.

Read the latest here: https://t.co/3eNMRQh6pV pic.twitter.com/JDtz4iM299

— SkyNews (@SkyNews) September 20, 2020