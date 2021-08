Грчките власти наложија нова евакуација на жителите во селата во северниот дел на островот Евија, кои се опкружени со големи пожари, а од вчера се повредени тројца пожарникари.

Според најновата наредба, жителите и туристите во Кулурос, Марулија, Ровиес и Палаиохори мора да ги напуштат своите домови како мерка на претпазливост на вториот по големина грчки остров, пренесува „Катимерини“.

Пожарникари, авиони за гаснење пожари, општински екипи и волонтери се обидуваат да го локализираат огнот кој избувна вчера во шумата кај селото Лимни и се чинеше дека има подобрување во гаснењето на пожарот, се додека промената на правецот на ветрот повторно го запали огнот и се прошири во различни насоки.

Ситуацијата е особено опасна во областа Дримонас, каде група монаси не сакаат да го напуштат манастирот „Свети Давид“, иако зградата е опкружена со оган.

Happening now on #Evia #island in #Greece: The huge #fire – still uncontrolled – has now surrounded the #village of #Rovies as seen in this shocking video filmed from a boat. Full story: https://t.co/ZxIDH8A4QW Video by Stavroula Anagnostou pic.twitter.com/DCEz1C16oN

— Greek Reporter (@GreekReporter) August 4, 2021