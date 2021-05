Дописникот на Еуроњуз во Брисел, Џек Парок, даде многу позитивни вести за надгледување на преговорите за пристап на Албанија со Европската унија.

Парок проговори дека Комисијата ќе предложи „голем чекор напред за пристапниот процес за Албанија“.

BREAKING: The EU Commission will propose a big move forward for the accession process for #Albania 🇦🇱.

Sources tell me Commission will recommend holding the first Inter-Governmental Conference at the June summit of EU leaders.

EU countries will then choose whether to approve.

— Jack Parrock (@jackeparrock) May 3, 2021