Економскиот пакет и мерки со кои Унгарија ќе ги санира последиците во економијата после пандемијата на коронавирус и со кои директно ќе помогне на бизнисите и на граѓаните е меѓу најдобрите во Европа. Со 19.6 отсто од домашниот БДП, Унгарија води пред сите останати европски земји, освен пред поголемите економии како Германија и Велика Британија.

Следна на листата е Чешка, која за помош на економијата одвојува колку 18 отсто од државниот буџет.

Само владата на една земја има одвоено помалку пари за граѓаните и бизнисот од Македонија. Станува збор за Белорусија, каде претседателот сè уште одбива да воведе било какви рестрикции или мерки за борба против коронавирусот.

Hungary and Czechia’s rescue packages are among the best in Europe.

The packages standing at 19.6% of Hungary’s GDP and 18% of Czechia’s GDP, are surpassed in scale only by Europe’s largest economies (Germany, UK) and the hardest-hit countries (Italy, Spain).

🇨🇿🇭🇺 pic.twitter.com/95Ed5u4qIo

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) April 15, 2020