Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Vlade Republike Srbije @anabrnabic sastali su se sa specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine @richardgrenell i izvršnim direktorom američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije @dfcgov Adamom Bolerom.