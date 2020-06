Синоќа гореше амбасадата на САД во Атина. Огранокот на противниците на Доналд Трамп во САД, Антифа со молотови коктели ја гаѓаа амбсадата која целата беше во оган. Полиција и противпожарни екипи веднаш го опколија целиот реон и се работи на откривање на сторителите.

Погледнете.

The global mass-hysteria continues. Tonight, Greek #Antifa squads attacked the US Embassy in Athens with petrol bombs. Do you now understand why we use the hashtag #AntifaTerrorists? pic.twitter.com/iIW0xfYnor

