Противпожарен авион се урнал во Грција денеска, но нема жртви, изјави пожарникарската служба за АФП.

Авионот се урнал за време додека интервенирал против пожар на јонскиот остров Закинтос во западна Грција.

Пилотот е безбеден , му помогнале други пожарникари, објави АНА-МПА.

#Greece Firefighter bails out before airplane crashes in Zakynthoshttps://t.co/BnBGeLo4IO pic.twitter.com/IVmM1BR37e

— ANA-MPA news (@amna_newseng) August 8, 2021