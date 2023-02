Средношколецот Гуркан Озтурк, кој 63 часа по земјотресот беше спасен од под урната петкатница во турскиот град Хатај, со својот мобилен телефон ги снимил часовите што ги поминал под урнатините, јавува Анадолу.

Озтурк (19) во моментот на земјотресот, на 6 февруари, бил во куќата на својот дедо во Антакија, каде што заминал да учи. Поради силен земјотрес зградата се урна. Куќата на неговите родители, каде што биле неговиот татко, мајка и брат, не е оштетена.

Озтурк ги снимил моментите поминати во малиот простор кој му овозможил да преживее со својот мобилен телефон.

High school student who asked about his books after being rescued, filmed his days-long wait in the earthquake rubble

Првите зборови на видеото на кое се гледаат само неговата рака во тесен простор покриен со урнатини се: „Ме фати земјотрес. Боже да ми помогнеш, се надевам дека сите се добро. Не сакам да умрам млад“.

Rescued from quake debris, 19-year-old boy asks for test prep books first

🚑Medical personnel promises Gurkan Ozturk who is preparing for university entrance exam that she will collect books for him https://t.co/cbo9Rmnw1Y pic.twitter.com/7eg64NLSSf

