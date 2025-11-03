Во изградбата на автопатите на коридорите 8 и 10д во септември ангажирани 2.277 лица

Конзорциумот „Бехтел“ и Енка“, изведувач на автопатските делници на коридорите 8 и 10д (Тетово-Гостивар), (Гостивар-Букојчани) и (Прилеп-Битола) во септември годинава продолжил да извршува работи главно за геотехнички истражни работи, дизајн и спецификации на автопати, дизајн на експропријација, привремени работи за управување со сообраќајот, уривање и отстранување на постоечки објекти и други елементи на патот и градежни активности главно за земјени работи, дренажа и конструкции.

Извештајот од надзорот за прогрес на работите во септември, што Јавното претпријатие за државни патишта го објави денеска на својата веб-страница, покажува дека за предвидените активности на терен биле ангажирани 2277 лица и 1244 градежни машини.

Продолжиле работите за поставување столбови,темели, греди на мостови, надвозници и подвозници на делницата Тетово – Гостивар (18 километри), Гостивар – Букојчани (30 километри) и Прилеп – Битола (40 километри). Во тек се работи на шест мостови, седум надвозници и три подвозници.

До крајот на септември извршени се ископувања на 4,1 милион метри кубни земја и 1,0 милиони метри кубни материјал за пополнување.

Во септември немало исплати кон изведувачот, кому во август му беа префрлени 1.200.875.741 денари. Претходно имаше две исплати во април од 599.794.350 денари и од 524.972.228 денари и по една во мај од 681.026.665 денари во јуни од 830.336.364 денари и во јули 1.022.217.192 денари. Заклучно со минатата година, пак, беа исплатени 261 милион евра.

Договорот со „Бехтел и Енка“ е во вредност од 1,3 милијарди евра, а работи на терен се спроведуваат од 22 април 2023 година.