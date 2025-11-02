Skip to main content
02.11.2025
Недела, 2 ноември 2025
Најнови вести
Прес – конференција на министерот Тошковски
02.11.2025
Македонија
|
19.10.2025
Тошковски: Лишени од слобода 11 лица поради поткуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче
Македонија
|
19.10.2025
Тошковски: Имаме мирна и фер изборна атмосфера, на терен над 90 % од силите на МВР
Хроника
|
08.10.2025
Тошковски: Безбедноста е основата врз која се гради економскиот развој, довербата во институциите и квалитетот на живот на граѓаните
Најнови вести
Македонија
|
Златко Ристов останува градоначалник на Конче
02.11.2025
Uncategorized
|
Петровска: Во СДСМ мора да има одговорност, но сега не е моментот за оставки
02.11.2025
Скопје
|
Лукровски веќе прогласи победа во Карпош
02.11.2025
Македонија
|
ДИК: Влатко Грозданов победи во Кочани
02.11.2025
Македонија
|
ДИК: Илија Тентов со убедлива победа во Дојран
02.11.2025
Македонија
|
Според партиски извори Ѓоко Камчев е нов градоначалник на Валандово
02.11.2025
Македонија
|
ДИК: Јовица Илиевски, е новиот градоначалник на Брвеница
02.11.2025
Македонија
|
Биљал Касами победи во Тетово
02.11.2025
Македонија
|
Менди Ќура прогласи победа во Струга
02.11.2025
Скопје
|
Орце Ѓорѓиески во убедливо водство во Скопје
02.11.2025
Македонија
|
Кандидатот на ВМРО ДПМНЕ Јовица Илиевски победи во Брвеница
02.11.2025
Македонија
|
Тошковски: Мирен изборен ден – пријавени 30 случаи на агитирање, поткуп, спречување на гласање, закани…
02.11.2025
Македонија
|
ДИК: Александар Јовановски во водство во Кичево – води со речиси 3 000 гласа разлика
02.11.2025
Македонија
|
02.11.2025
Македонија
|
Максим Димитриевски во водство во Куманово
02.11.2025
Uncategorized
|
02.11.2025
Македонија
|
ДИК: ВМРО-ДПМНЕ води во 19 општини, СДСМ во 4, ВРЕДИ во 4, НАИ во 2 и Унија на Роми во 1
02.11.2025
Македонија
|
ВМРО-ДПМНЕ пред победа во Кочани, Дојран и Скопје
02.11.2025
Скопје
|
Горан Герасимовски во водство во Центар
02.11.2025
Скопје
|
ДИК: Ѓорѓиевски убедливо во водство во Скопје
02.11.2025