Половина од светот остана без интернет

AWS на Amazon и Azure на Microsoft, два од најголемите светски даватели на услуги во cloud, беа погодени од прекини во исто време, што предизвика широко распространети прекини во интернетот во голем број од најголемите светски компании.

Според Downdetector, проблемите започнаа околу 11:30 часот по источно време, кога имаше пораст во извештаите за корисници кои не можат да пристапат до услуги, веб-страници или апликации поврзани со cloud-от.

Прекинот очигледно влијае на десетици платформи кои зависат од овие cloud мрежи, вклучувајќи ги Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco и Kroger.

Дури и популарните алатки за развивачи и обработка на податоци како Blackbaud и Minecraft имаат проблеми со поврзувањето.

Downdetector покажува остри скокови во извештаите за проблеми и за производите на AWS и за производите на Microsoft, потврдувајќи дека ова не се изолирани инциденти.

Истовремениот прекин на AWS и Azure е особено загрижувачки, бидејќи двете компании го формираат ‘рбетот на глобалната интернет инфраструктура, хостирајќи сè, од трговија и забава до деловни операции и складирање на податоци во cloud.

Фрустрираните корисници ги искористија социјалните медиуми за да го искажат своето незадоволство. Еден корисник на Платформа X напиша:

„Прво AWS паѓа, сега Azure. Ми се допаѓа кога неколку големи компании поседуваат половина од интернетот!!!“

Ова е втор голем прекин на AWS за помалку од 10 дена, повторно разгорувајќи ги загриженостите за кршливоста на интернет рамката, која е во голема мера зависна од неколку гиганти во cloud.