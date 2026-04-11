11.04.2026
Сабота, 11 април 2026
Охрид најпосакувана дестинација за велигденските празници

11.04.2026

Охрид традиционално е меѓу најпосакуваните дестинации за Велигденските празници, со зголемен број гости од земјата и странство, претежно православни верници од соседните држави кои празничниот викенд го избраа да го поминат покрај Охридското Езеро.