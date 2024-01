Ракометарите на Франција и на Шведска играат дополнителни 10 минути за да се добие првиот полуфиналист на ракометното Европско првенство. Швеѓаните беа поблиску до победа, на 40 секунди до крајот водеа 27:25, Франција даде гол, а потоа во последната секунда од мечот добија фаул и последен удар од 11 метри.

Пранди ја презеде одговорноста и на неверојатен начин успеа да погоди и да се изборат за 27:27 и дополнителни 10 минути игра.

Can you believe what just happened? 😱😱#ehfeuro2024 #heretoplay #FRASWE pic.twitter.com/E4qzcY4jNT

— EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2024