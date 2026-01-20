Ракометарите ќе поделат два милиони денари, премија што им ја вети Министерството за спорт и РФМ

Најдобрите македонски машки ракометари ја освоија премијата – два милиони денари кои ќе ги поделат меѓусебе по победата вечерва над Романија на Европското првенство кое е во тек.

Пред почетокот на шампионатот беше најавено дека победа во групната фаза носи премија од два милиони денари, обезбедени од Министерството за спорт и Ракометната федерација на Македонија.

Македонската репрезентација ја заврши групната фаза на првенството со една победа над Романија, одигра нерешено со Португалија и беше поразена од домаќинот и еден од фаворитите за медал, Данска.