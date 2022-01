Расмус Бојсен, данскиот ракометар и поранешен репрезентативец, ја посочи македонската Фаланга, како најдобра навивачка група во светскиот ракомет после комплетирањето на првата фаза на Европското првенство во Унгарија и Словачка.

Иако Македонија заврши трета одзади на овој континентален шампионат после трите порази од Словенија, Црна Гора и од светскиот првак Данска, македонските навивачи се број еден и за Бојсен нема дилема кој е најдобар на трибините.

Македонската Фаланга никогаш Македонија не ја остава сама, па во Дебрецин уште еднаш ја покажа сета приврзаност кон ракометната селекција, а Данците ги остави без зборови со навивањето во понеделникот и при негатива од десет голови разлика, кога едноставно ечеше македонска песна во „Феникс Арената“, а после поразот три минути им пееа на избраниците на Кирил Лазаров и не ги пуштаа да си заминат во соблекувалните.

The by far best part of this championship so far? The fans are back – and they have been amazing!

Handball without fans in the stands is just not the same.

My top 3 handball fans of the world:

1. Macedonians

2. Hungarians

3. Croatians

What’s yours?#handball

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 19, 2022