Џиновскиот десен бек на Вардар, Летонецот Даинис Криштопанс, вечерва на првиот ден од Европското првенство во ракомет даде седум гола од 10 шута против Шпанија, но едноставно сам не можеше да се спротистави на европскиот првак. Летонија загуби со 11 разлика (33:22).

Но, во првото полувреме Криштопанс го даде голот кој може да се прогласи за погодок на првиот дел од ЕП.

Dainis Kristopans is making sure @LVhandball 🇱🇻 are right in this match! Amazing stuff from the giant right back. 💪#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/06l8anx2gm

— EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020