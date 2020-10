Македонскиот репрезентативен голман Никола Митревски ја имаше најспектакуларната одбрана во вчерашното коло од Лигата на шампионите. Тој во стилот на фудбалски голман на мечот на неговиот Порто против Пик Сегед се фрли во воздух го одбрани ударот и падна на паркетот.

Talk about unscripted drama! This #ehfcl #motw play is so unexpected, we don’t want to tell you how it ends 🙌 @pickhandball @FCPorto pic.twitter.com/O7w8gH4YZl

— EHF Champions League (@ehfcl) October 15, 2020