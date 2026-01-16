 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Девети настап на македонските ракометари на ЕП

Ракомет

16.01.2026

 Македонската ракометна репрезентација ќе биде дел од уште големо натпреварување или од 2012 година продолжуваат настапите на Европските и Светски првенства. Нашиот национален тим вечерва го стартува деветтото ЕП, а противник ни е еден од првите фаворити селекцијата на Данска.

Претседателот на Ракометната федерација на Македонија, Александар Стефанов истакна дека овој настап го доживува како голема одговорност.

–  Девет настапи на Европско првенство, од кои осум по ред, не се случајност. Тоа е резултат на систем, на континуирана работа и на многу љубов која со години ја вложуваат тренери, играчи и сите кои се дел од овој спорт. Овој настап го доживувам како голема одговорност, но и како потврда дека македонскиот ракомет има стабилни темели. Потребни се дисциплина, фокус и максимална посветеност. Често на големите натпреварувања деталите решаваат, а нашиот најсилен адут отсекогаш бил карактерот. Малку репрезентации во Европа можат да се пофалат со ваков континуитет, а кај нас, во екипните спортови, тоа е единствен пример. Тоа носи гордост, но и обврска внимателно да го чуваме и унапредуваме она што е изградено. Горди на нашите ракометари и на начинот на кој го носат дресот на Македонија, изјави првиот човек на РФМ.

Стефанов функцијата претседател на Ракометната федерација на Македонија ја презеде на 1.март 2025 година и ова е прв голем ракометен собир за него како претседател на федерацијата.

Поврзани вести

Ракомет  | 15.01.2025
Нерешено на полувреме: Митревски го затвори голот за Унгарците
﻿