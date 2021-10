Борко Ристовски, голманот на Вардар имаше две одлични одбрани, не беше стартер на голот на макдонскиот тим, но фати неколку зицери на противничките ракометари.

Сепак тоа не беше доволно за поволен резултат на Вардарци…

Borko Ristovski, @HCVardar's goalkeeper, did everything he could against @mhbofficiel tonight. 1/2#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/4JGmJNKCgO

