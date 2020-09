Младиот Швеѓанец Арманд Дуплантис ја обезбеди победата со скок од шест метри, а потоа ја крена пречката на 6,15 м. Во првиот обид ја скрши шипката, но во вториот беше успешен.

После Рено Лавилени, чиј светски рекорд (6,16 м) го сруши во февруари 2020 година, зголемувајќи го на 6,17, а потоа на 6,18 м, Дуплантис во Рим го престигна големиот Сергеј Бубка.

Mondo Duplantis clears 6.15 meters in the pole vault — the highest outdoor clearance in history, surpassing Sergey Bubka’s 6.14m from 1994. Duplantis who was born in 1999 also owns the overall world record with his 6.18m indoors. This is his 3rd World Record in 7 months! pic.twitter.com/2nEYwlwHjF

