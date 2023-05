Во првото коло на Ролан Гарос се сретнаа украинска и белоруска тенисерка. Арина Сабаленка и Марта Косттјук. Подобра беше белоруниката но по завршувањето на мечот украинката не сакаше да се ппоздрави со противничката поради актуелната политичка состојба.

A 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄 Roland-Garros start for Aryna Sabalenka with a straight-set victory over Marta Kostyuk! 👏@SabalenkaA | #RolandGarros pic.twitter.com/RjxXzJ3rlo

— Eurosport (@eurosport) May 28, 2023