Неговиот дедо според многумина е најголемиот боксер на сите времиња, неговиот брат е боксер кој покажува голем потенцијал, а тој реши да не влезе во рингот туку во октагонот.

Баџо Али Волш (24), внукот на Мухамед Али, го уништи противникот во неговата четврта ММА борба.

Беше толку добар што судијата мораше да ја прекине тепачката минута и пол откако започна.Баџо зачекори во октагонот со Ајсе Фигуероа во Лас Вегас на PFL Fight Night.

Ова беше негова трета победа во четвртиот настап, а ја постигна со технички нокаут откако зададе силни удари по телото и главата.

THE REF STEPS IN! Biaggio Ali Walsh gets the job done in the 1st round improving his amateur record to 3-1!#PFLRegularSeason LIVE NOW

🇺🇸 ESPN2 & ESPN+

🌎 https://t.co/jPNvomD5xg pic.twitter.com/ngAJGro2MI

— PFL (@PFLMMA) April 8, 2023