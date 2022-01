Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ ќе остане во Австралија до понеделник и ќе го чека исходот на жалбата што неговиот адвокатски тим ја поднесе по одлуката на Владата да не му дозволи влез во земјата.

Судот во Викотрија ќе одлучува во понеделник дали најдобриот светски тенисер ќе игра во Мелбурн на Австралија опен, или ќе биде депортиран.

Novak Djokovic legal bid adjourned until Monday, just a week before the first match in the Australian Open. Djokovic will remain in Australia over the weekend @theage https://t.co/JFIM93UKGQ

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 6, 2022