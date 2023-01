Српски навивачи денеска се собраа пред стадионот на кој настапува Новак Ѓоковиќ и извикуваа пароли „Србија и Русија“. Во Мелбурн тие вееја и знамиња со ликот на Путин што предизвика незадоволство кај останатите љубители на тенисот.

Multiple Serbian chauvinists questioned by Australian police after they unveiled banned flags in support of 🇷🇺’s invasion of 🇺🇦, including with a large picture of Putin’s face, chanted “Serbia-Russia” and threatened security guards during Australian Open.pic.twitter.com/LaimmqebHO

— Admirim (@admirim) January 25, 2023