Никој не би очекувал вакво нешто на престижниот Ролан Гарос, но се појави снимка на која може да се забележи дека има сомнежи за наместен меч.

Француските власти го истражуваат натпреварот од првото коло за кој постојат докази дека е наместен, а снимката од спорниот гем се појави и на социјалните мрежи.

Станува збор за дуел од првото коло во конкуренција на двојки меѓу Андреа Мика и Патриција Марија, кои се соочија со Јана Сизикова и Медисон Бренгл.

Се сомнева дека е извршена голема уплата на брејк во петтиот гем од вториот сет, кога Бренгл сервираше. Таа прво направи двојна грешка, а потоа продолжи со лошата игра, за гемот да го заврши со уште една двојна грешка.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020