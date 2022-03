Шпанскиот тенисер Рафаел Надал ги загрижи своите фанови со изјава по финалето на Мастерсот во Индијан Велс.

“We’ve been living a dream after a very tough period of time, we’re going to keep practicing even more to enjoy days like today.”@RafaelNadal 🙌 pic.twitter.com/XpUWV3Shd9

— Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2022