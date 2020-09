Шок во Њујорк.Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ е дисквалификуван од турнирот бидејќи за време на мечот со Карено Буста ја удри помошната судијка со топче по раката.Иако Ноле тоа го направи ненамерно, главниот судија виде намера и го прекина мечот.Згора на тоа, судијата се струполи на земја иако тоа воопшто не беше силен удар како што таа изглуми.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020